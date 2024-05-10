Van Valisi Ozan Balcı, Van’ın tarihini ve kültürel değerlerini anlatan “Yüksek Deniz Ülkesinde” kitabını okuyan il geneli tüm 3-4 ve 5. sınıflar arasında yapılan kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri Valilikte kabul ederek ödüllendirdi.

Öğrencilerle tanışan ve kitap okumanın önemine dikkat çeken Vali Balcı, başarılı olmak ve hayalleri gerçekleştirmenin yolunun kitap okumaktan geçtiğini söyledi.

Vali Balcı, daha sonra dereceye giren öğrencilere başarı belgesi vererek, kitap ve bisiklet ile ödüllendirdi.