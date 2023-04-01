Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente yerleştirilen vatandaşlar için iftar sofrası kuruldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsünde bulunan Aişe Sıddıka Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinde düzenlen programda Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, ailelerle yakından ilgilendi.

Programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Vali yardımcıları Adem Balkanlıoğlu, Murat Yayabaşı, Feyza Yılmaz, Van Gölü Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Ertosun katıldı.AA