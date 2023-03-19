İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte, kentte misafir edilen depremzede çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Otelin avlusunda rengarenk uçurtmalar uçuran çocuklar, farklı kostümler giyen gönüllü öğrencilerle müzik eşliğinde oyunlar oynadı, eğlenceli vakit geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi sorumlusu Oya Orhun, AA muhabirine, depremzedeleri farklı etkinliklerle buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremzede çocuklara moral vermek, yüzlerini güldürmek istediklerini belirten Orhun, şunları kaydetti:

"Misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizi daha önce Abalı Kayak Merkezi'ne götürdük. Bugün de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Güzel zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Depremzede çocuklarımız burada güzel vakit geçirdiler. Onlarla kaynaştık, güzel bir bağ kurduk."

Malatya'dan ailesiyle Van'a gelen Yılmaz Şanlı ise düzenlenen etkinlikte oğlu ile uçurtma uçurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çocukların deprem psikolojisinden kurtulmaları için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade eden Şanlı, "Depremzedeyiz. Evimiz hasar gördü. Buraya geldik. 15 gündür İskele Öğretmenevinde misafir ediliyoruz. Uçurtma şölenine katıldık. Oğlum Günay da çok mutlu oldu. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Van'da çok güzel ağırlanıyoruz. Bizimle herkes çok iyi ilgileniyor. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Malatya'dan gelen 10 yaşındaki Mahpeyker Asılbay da "Depremzede olabilirim ama bu mutlu olmayacağım anlamına gelmez. Van'da da çok büyük bir deprem oldu. Kötü bir afet yaşandı. Vanlılar bize kucak açtı. Burada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Eğleniyoruz. Uçurtma uçurduk. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.AA