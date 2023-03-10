Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün çocuklara yönelik kültürel faaliyetleri aralıksız sürüyor. 6 Şubat günü meydana gelen ve bütün ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Van’a gelen binlerce depremzede aile yurt ve misafirhanelerde ağırlanırken, bu ailelerin çocuk ve gençlerine yönelik ise Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Sinema, tiyatro, müze gezileri, gezici kütüphane hizmetleri, yüz boyama, atölyeler gibi birçok faaliyetin olduğu bir program hazırladıklarını ifade eden Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, “İlimize gelip geçici barınma yerlerine yerleştirdiğimiz binlerce insanın her türlü ihtiyaçları valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımız tarafından karşılanmaktadır.

Bu insanlar; barınma, yeme-içme, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının yanında kültüre ve sanata da ihtiyaç duyduklarından hareketle ilk günden itibaren müdürlüğümüz çeşitli önlemler almıştır. Özellikle depremzede çocukların depremin oluşturduğu travmadan kurtulmaları için kültür sanat programı hazırlanmış ve Van Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle bu etkinlikler hayata geçirilmiştir.

Etkinlikler çerçevesinde Van Devlet Tiyatromuzda ilk etapta yurt ve misafirhanelerde konaklayan çocuklar tiyatro binamıza getirilerek ‘Lyrobotunlu Kaplumbağa Silva’ çocuk oyunuyla buluşturulmuştur. Yine Van Devlet Tiyatromuz tarafından Hacivat ile Karagöz, drama, dans, müzik, kukla, ritim, fotoğraf, mask, pantomim ve masal atölyeleri yapılmıştır.

Van İl Halk Kütüphanemiz tarafından her gün bir yurt ya da misafirhaneye gidilerek gezici kütüphane hizmeti verilmiş, ayrıca 3-7 yaş arası çocuklara kütüphanemizin çocuk bölümünde masal okuma etkinlikleri yapılmıştır. Yine Müze Müdürlüğümüz tarafından yurtlarda konaklayan çocuklar müzeye getirilip önce müze gezisi ardından eser boyama etkinliği düzenlenmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından sinema etkinlikleri düzenlenmiş ve bugüne kadar yaklaşık 600 depremzede çocuk ‘Rafadan Tayfa, Galaktik Tayfa’ filmine getirilmiş, ayrıca planetaryum ve gökyüzü gözlem etkinliği düzenlemiştir. Bugün düzenlemiş olduğumuz sinema etkinliğinde olduğu gibi bundan sonraki sinema etkinliklerimiz de sadece depremzede çocuklarına değil aynı zamanda ilçelerimizde yaşayan ve daha önce sinemaya gitme fırsatı bulmamış çocuklarımıza yönelik de olacaktır.

Bu şekilde hem ilimizde misafir ettiğimiz depremzede çocuklarımızla Vanlı çocukları bir araya getirmiş ve kaynaşmalarını sağlamış oluyoruz hem de sinemaya gitme fırsatı bulamamış çocuklarımızı sinemayla buluşturmuş oluyoruz” dedi.

Depremzede çocuklara yönelik etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Uslu, “Hayatlarına dokunmadığımız, onları kültür sanatla buluşturmadığımız tek bir çocuk kalmayıncaya kadar etkinliklerimize devam edeceğiz.

Yaptığımız ve yapacağımız tüm etkinlikler için bizden hiçbir yardımını esirgemeyen Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Dr. Ozan Balcı’ya, etkinliklerde bizlere maddi destek sağlayan Van Büyükşehir Belediyesine ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerden büyük keyif aldıklarını belirten çocuklar ise yetkililere teşekkür ettiler.iha