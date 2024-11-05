Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 65 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 4 adet jant, 1 adet kol saati, 1 adet bıçak, 1 adet laptop, 1 adet yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 274 şahıs yakalanmış, 95 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.