Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca 12 adet fişek, 2 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 8 adet telefon, 1 adet bilgisayar ve 9 bin 730 TL para ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. Maddesine istinaden kumar oynayan 5 şahsa idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 şahıs yakalanmış, 31 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.