Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 32 yıl hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet bisiklet ve 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanmıştır. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.iha