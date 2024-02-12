Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 5 - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde, 2 bin 35 devriye görevi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalarda 102 bin 353 şahıs ve 98 bin 513 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; terör örgütüne üye olmaktan 2, dolandırıcılıktan 17, hırsızlıktan 3, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 7, diğer suçlardan ise 24 şahıs olmak üzere toplam 53 şahıs yakalanmış olup 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda ise değişik suçlardan 4 kişinin yakalandığı belirtildi.