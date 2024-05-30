Van’da özel sektörde farklı alanlarda istihdam edilmek üzere onlarca personel alımı için İŞKUR aracılığıyla ilan yayınlandı.

Van’da istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla yayınlanan 161 ilanda farklı alanlarda personel alımı yapılacağı duyuruldu.

İlanlara göre; kaynakçı, büro işçisi, teknik resim öğretmeni, beton transmikser operatörü, oto yıkama elemanı, muhasebe elemanı, manav, ön muhasebeci, satış elemanı/danışmanı, müzik öğretmeni, temizlik görevlisi, konfeksiyon görevlisi, aşçı, kamyonet şoförü, servis elemanı (garson), cam balkon sistemleri montajcısı, makineci (dikiş), pazarlamacı, oto kuaför elemanı, lastik tamircisi, reyon görevlisi, elektrikçi, fırıncı, hemşire, kasap, kasiyer, motosikletli kurye, sekreter, yönetici, ütücü gibi onlarca farklı alanda çok sayıda personel alımı yapılacak.

Söz konusu pozisyonlarda çalışmak üzere başvuru yapmak isteyenler ayrıntılara İŞKUR Van sayfası üzerinden ulaşabilirler.