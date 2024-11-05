Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliklerince 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 274 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 95 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40'ı, cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 4 tabanca, kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 65 fişek, 4 jant, kol saati, laptop, yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.