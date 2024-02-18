Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi çalışanlarından oluşan ‘Dursun Odabaş Tıp Merkezi Türk Halk Müziği Korosu’ tarafından hastanede tedavi gören çocuklar için konser etkinliği düzenlendi.
Hematoloji sevisinde tedavi gören çocuklar yararına düzenlenen konserde sahne alan koro; çeşitli eserler seslendirerek geceyi renklendirirken, tedavi gören çocuklar ve refakat eden ailelerine unutulmaz anlar yaşatıldı.
Konsere aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran, kurum amirleri ve hastanede görevli sağlık çalışanları katıldı.
Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk