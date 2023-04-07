Edremit Uygulama Otelinde verilen iftar yemeğine, Van Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü (VAN ÇODEM), Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (ÇEKOM), Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü (ÇODEM), Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve İl Çocuk Hakları Komitesi Üyeleri bünyesindeki çocuklar ve koruyucu aileler katıldı.

Vali Vekili Ahmet Tozlu, iftar programında yaptığı konuşmada; misafirlere deprem bölgesi Malatya'da koordinatör Vali olarak görev yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın selamlarını ileterek, devlet koruması altındaki çocukların her zaman yanlarında olduklarını ve koruyucu ailelere teşekkür ederek hayırlı Ramazanlar diledi.