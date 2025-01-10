Edinen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden dolayı ot yığınında çıkan yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın çevredeki ot yığınlarına sıçramadan söndürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA