Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van'da, geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan vatandaşlar, kış hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sıcak havaya rağmen zorlu ve yoğun bir çalışma temposu içine giren çiftçiler, hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için kendi tarlalarında biçtikleri ekinleri patosa vuran çiftçiler, kışa hazırlanıyor.

Kentte geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, tarlalarında arpa ve buğday hasadı yaparak kışa hazırlanıyor. Vatandaşlar, büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda hasat yapmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, kimi zaman günün en sıcak saatlerinde kimi zaman da akşamın serinliğinde hummalı bir şekilde çalışarak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını hazırlıyorlar.

Bir taraftan tarladaki ürününü toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı arpa ve buğdayı traktörün arkasına bağladıkları patosa atarak, saman ve arpasını ayırıyor. Çiftçiler biçtikleri otları patos makinesi ile saman haline getirerek, kış aylarında ahırlarda tutulan büyük ve küçükbaş hayvanların ihtiyaçları için balyalayarak kışa hazırlıyorlar. Elde ettikleri buğdayları ise değirmende una çeviren çiftçiler, geçimlerini bu şekilde sağlıyor.

"KIŞ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kış hazırlığı ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Tahsin Var isimli vatanda, "Bizler buğdaylarımızı biçer vasıtasıyla kesip ardından patoza vuruyoruz. Patozla buğdayları başaklarından ayırıyoruz. Kış için hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Kış aylarında hayvanlarımızın beslenmeleri için gereken yemleri hazırlıyoruz. Patoz yaparak buğdayları başaklarından ayırıyoruz, değirmene götürerek un haline getiriyoruz ve tandırda pişirerek ekmek yapıyoruz. Kış aylarında kullanmak için her yıl bu işi yapıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz.

Buradan buğday üreterek un elde ediyoruz ve hayvanlarımız için yem de elde ediyoruz. İhtiyaç halinde satın almak zorunda kalıyoruz. Bunun dışında tüm ihtiyaçlarımızı buradaki mahsullerden elde ediyoruz. Bu yılın mahsulünü alarak kış hazırlıklarını yapıyoruz. Hem ailemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de hayvanlarımızın rızkını elde etmeye çalışıyoruz. Çiftçilik yapmak, buğday ekimi yapmak kolay değil. Bazı yıllar tarlayı sulamak için yeterli su bulamıyoruz. İlkbahar başlar başlamaz gelecek kış için hazırlıklar yapıyoruz. Kendi emeğimiz, kendi çabamız olunca biz de mutlu oluyoruz. Tabi sıcak havalarda bizleri çok fazla zorluyor. Rabbim herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.