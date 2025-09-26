Van Büyükşehir Belediyesi, tarımda değişim ve dönüşüm oluşturan projelerini sürdürüyor. Çiftçilere; sulama kanalı, sıvatlar, yeni göletler, temizlik ve fide desteğinin yanı sıra tarımsal makine desteği de veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sağladığı hizmetle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Hasat sürecinde tahsis edilen silaj makinesi, çiftçilerin işini kolaylaştırırken maliyetlerini de önemli ölçüde azalttı.

Yürütülen destekleme çalışmaları kapsamında, Tuşba ilçesine bağlı Göllü Mahallesi’nde de çiftçilere çift sıralı silaj hasat makinesi desteği sağlandı. 50 dönümlük arazide yapılan silajlık mısır üretiminde, 200 tonluk üretim sağlandı.

Belediyenin her şartta kendilerine destek sağladığını belirten çiftçi Gökhan Kadaş, "Zirai aleti Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sağladık. Her türlü yardımcı oluyorlar ve ne zaman gitsek boş çevirmiyorlar. Ellerindeki imkânlar dâhilinde bizlere de destek sağlıyorlar.

Bu konuda Van Büyükşehir Belediyemize ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok çalışıp daha fazla üretim elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Silajlık mısır hasadına başladıklarını ifade eden Serkan Kadaş ise "Yılsonuna kadar işimizi toparlamak istiyoruz. Verdiği destekten dolayı Van Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da desteğini devam ettirmesini istiyoruz. Bütün çiftçilerimize kolaylık diliyorum" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere ayrıca; katı gübre dağıtma makinesi, taş toplama makinesi, mibzer, nohut ve fasulye ekim makinesi, patoz ve harman makinesi ile koyun banyoluğu gibi çeşitli tarım ekipmanlarını da sunuyor.

Üreticilere yönelik bu desteklerin sürdürüleceğini belirten belediye yetkilileri, amaçlarının kırsalda yaşayan vatandaşların tarımsal faaliyetlerini kolaylaştırmak, üretim kapasitesini artırmak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu vurguladı.