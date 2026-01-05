Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Van’da da 6 bin 803 konut inşa edilecek. Bu kapsamda Van merkezde (Edremit, İpekyolu, Tuşba) 3 bin 500, Başkale ilçesinde 211, Çaldıran ilçesinde 300, Erciş ilçesinde bin 500, Gevaş ilçesinde 100, Gürpınar ilçesinde 250, Muradiye ilçesinde 300, Özalp ilçesinde 500 ve Saray ilçesinde 142 olmak üzere toplam 6 bin 803 konut yapılacak.

Yapılacak olan binlerce konutun hak sahipleri, kura ile belirlenecek.

KURA HEYECANI YAŞANACAK

Van merkez ve diğer ilçelerde yapılacak olan sosyal konutlar için başvuru tarihinde vatandaşların ilgisi büyük oldu. Kontenjanın çok üzerinde başvuru yapan vatandaşlar, heyecanla bugün (5 Ocak 2026) yapılacak kura çekimine kilitlendi.

Van’daki sosyal konutların hak sahipleri asil ve yedek isimler, yapılacak olan kura çekimi ile belirlenecek.

Van Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin aynı zamanda canlı olarak yayınlanması da bekleniyor.