Geçtiğimiz hafta sonu Van başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ülkenin birçok kentinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından oluşan yoğun kar, sis ve don olayları nedeniyle Van genelinde okullar hafta boyunca eğitim - öğretime açılamadı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Yağışlar birçok ilçede olduğu gibi Van kent merkezinde de adeta çileye döndü. Merkezdeki caddeler, kaldırımlar ve ara sokaklarda temizlik çalışmalarının yetersiz kaldığını düşünen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kar yağışı sonrası yollarda ve kaldırımlarda biriken karlar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

ANA CADDE VE ARA SOKAKLAR KÖTÜ DURUMDA

Vatandaşlar, başta ana caddeler olmak üzere kent merkezinde yürümenin oldukça zor hale geldiğini ifade ediyor. Şehrin göbeğinde bile kar yağışlı sorunların olduğunu dile getiren vatandaşlar, ara sokakların halinin daha da kötü olduğunu söylüyor.

YOLLAR VE KALDIRIMLAR BUZ PİSTİ

Ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, bu nedenle araçların güçlükle ilerlediğini, kendilerinin de adeta buz pistine dönen yollarda düşme tehlikesi yaşadığını anlatıyor. Ayrıca ana caddeler ve kaldırımlarda yer yer eriyen karların balçığa dönüştüğü, bazı bölgelerde ise küçük su göletlerinin oluştuğu görülüyor.

ÇALIŞMALARIN HIZLANDIRILMASI TALEP EDİLİYOR

Vatandaşlar, Van’da bu yılki karla mücadele çalışmalarının zayıf kaldığını düşünürken, temizlik çalışmalarının bir an önce hızlandırılmasını talep ediyor.