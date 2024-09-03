Özalp Belediyesi'nden İşçi Alımı Duyurusu. Harita Mühendisi, Mimar, Psikolog ve Ziraat Mühendisi pozisyonlarında istihdam sağlanacak olan bu alım, başvuru süreci ve şartlarıyla birlikte duyuruldu. Başvurular 2 Eylül Pazartesi günü başlamış olup, 5 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Başvuru Şartları Neler?

Belediye tarafından belirlenen başvuru şartları oldukça net. Öncelikle, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, devlete karşı işlenmiş belirli suçlardan mahkumiyet almamış olmak da önemli bir kriter. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak ya da erteleme gibi bir durumun bulunması şart koşuluyor.

Mesleki Tecrübe Şartı

Başvuru yapacak adayların, üniversitelerin Mimarlık, Psikoloji, Ziraat ve Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları şart. Bu tecrübe, çalışılan kurumdan alınacak belge ve SGK hizmet dökümü ile kanıtlanmak zorunda. Mesleki tecrübeye sahip olan adaylar, bu belgelerle birlikte başvurularını tamamlayabilecekler.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler oldukça detaylı. Başvuru formu, mezuniyet belgesi, mesleki tecrübeyi gösterir belgeler, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı ve kimlik fotokopisi gibi belgelerin yanı sıra, 4 adet vesikalık fotoğraf da başvuru için gerekli olanlar arasında yer alıyor. Bu belgelerle başvuru yapan adaylar, alım sürecinde değerlendirmeye alınacak.

İşçi Alımı İçin Son Şans!

Özalp Belediyesi'nin açmış olduğu bu işçi alımında, belirlenen şartları taşıyan adaylar için büyük bir fırsat söz konusu. Başvurular 5 Eylül Perşembe günü sona erecek olup, gerekli belgelerle birlikte başvuruların tamamlanması gerekiyor. Bu fırsatı kaçırmamak için adayların belgelerini eksiksiz hazırlayıp belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları önem taşıyor.