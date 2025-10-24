Hafta boyunca aralıklarla yağmurlu havaların etkisini gösterdiği Van’da bugün de durum farklı olmayacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van genelinde bugün de sağanak yağmur kendini gösterecek.

Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kapalı, Muş, Bitlis ve Van'ın kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde (Van, Muş, Hakkari, Bitlis) aralıklı sağanak yağmurlu olması akşam saatlerinde ise Van’ın kuzey ilçelerinde (Erciş) zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

İşte Van’da tahminlere göre bugünkü hava durumu verileri;

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Çaldıran Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu akşam saatlerinde zaman zaman kuvvetli

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu