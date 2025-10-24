Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
Yarın:
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
26 Ekim Pazar:
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
Yarın:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)
19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
26 Ekim Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Yeni Malatyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Yeni Malatya)
15.00 Aliağa Futbol-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Aliağa Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Adanaspor (TCDD Ankara Demirspor)
17.00 Fethiyespor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Fethiye İlçe)
19.00 Bursaspor-Muşspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
26 Ekim Pazar:
13.00 Mardin 1969 Spor-Isbaş Isparta 32 Spor (Kızıltepe İlçe)
14.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Merkez Spor Kompleksi)
15.00 Güzide Gebzespor-Menemen FK (Aleattin Kurt)
15.00 Somaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Soma Atatürk)
Beyaz Grup:
Yarın:
14.30 Adana 01 FK-Muğlaspor (Ali Hoşfikirer)
15.00 Altınordu-Karacabey Belediyespor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Sultan Su İnegölspor-Kepezspor (İnegöl ilçe)
19.00 MKE Ankaragücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Eryaman)
26 Ekim Pazar:
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Bucaspor 1928 (Erbaa İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.30 İskenderunspor-Beykoz Anadoluspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karaman FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-GMG Kastamonuspor (Elazığ)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.30 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Galataspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Çorluspor 1947-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (General Basri Saran)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Yalova FK 77 (İBB 100. Yıl)
15.00 Bulvarspor-Edirnespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Silivrispor-Astor Enerji Çankayaspor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Bursa Yıldırımspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
26 Ekim Pazar:
14.30 Polatlı 1926 Spor-İnegöl Kafkasspor (Polatlı İlçe)
15.00 Kestel Çilekspor-İnkılap Futbol (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
2. Grup:
Bugün:
14.00 Ağrı 1970 Spor-Niğde Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
16.00 Malatya Yeşilyurtspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Yeni Malatya)
Yarın:
13.00 12 Bingölspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Bingöl Şehir)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Faruk Çelik)
14.30 Silifke Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor (Silifke Şehir)
14.30 Kırıkkale FK-Erciyes 38 Futbol (Başpınar)
26 Ekim Pazar:
14.00 Kilis 1984 A.Ş.-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (7 Aralık)
14.30 Suvermez Kapadokyaspor-Diyarbekirspor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Fatsa Belediyespor-Giresunspor (Fatsa İlçe)
14.00 Artvin Hopaspor-52 Orduspor (Arhavi İlçe)
19.00 Orduspor 1967 A.Ş.-TCH Group Zonguldakspor (Yeni Ordu)
26 Ekim Pazar:
14.00 Sebat Gençlikspor-Düzce Cam Düzcespor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Çayelispor-Amasyaspor (Çayeli İlçe)
14.00 1926 Bulancakspor-Karabük İdmanyurdu (Bulancak İlçe)
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Tokat Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Oktaş Uşakspor-Tire 2021 FK (Uşak 1 Eylül)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970 Spor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Nazillispor-Kütahyaspor (Didim Atatürk)
19.00 Denizli İdmanyurdu Gürellerspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Denizli Atatürk)
26 Ekim Pazar:
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Alanya 1221 Futbol (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)
19.00 Altay-Karşıyaka (Alsancak Mustafa Denizli)