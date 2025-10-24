Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)

Yarın:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)

19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

26 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Yeni Malatyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Yeni Malatya)

15.00 Aliağa Futbol-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Aliağa Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Adanaspor (TCDD Ankara Demirspor)

17.00 Fethiyespor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Fethiye İlçe)

19.00 Bursaspor-Muşspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

26 Ekim Pazar:

13.00 Mardin 1969 Spor-Isbaş Isparta 32 Spor (Kızıltepe İlçe)

14.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Merkez Spor Kompleksi)

15.00 Güzide Gebzespor-Menemen FK (Aleattin Kurt)

15.00 Somaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Soma Atatürk)

Beyaz Grup:

Yarın:

14.30 Adana 01 FK-Muğlaspor (Ali Hoşfikirer)

15.00 Altınordu-Karacabey Belediyespor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Kepezspor (İnegöl ilçe)

19.00 MKE Ankaragücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Eryaman)

26 Ekim Pazar:

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Bucaspor 1928 (Erbaa İlçe)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.30 İskenderunspor-Beykoz Anadoluspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karaman FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)

19.00 Seza Çimento Elazığspor-GMG Kastamonuspor (Elazığ)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.30 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Galataspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Çorluspor 1947-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (General Basri Saran)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Yalova FK 77 (İBB 100. Yıl)

15.00 Bulvarspor-Edirnespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Silivrispor-Astor Enerji Çankayaspor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Bursa Yıldırımspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

26 Ekim Pazar:

14.30 Polatlı 1926 Spor-İnegöl Kafkasspor (Polatlı İlçe)

15.00 Kestel Çilekspor-İnkılap Futbol (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

2. Grup:

Bugün:

14.00 Ağrı 1970 Spor-Niğde Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

16.00 Malatya Yeşilyurtspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Yeni Malatya)

Yarın:

13.00 12 Bingölspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Bingöl Şehir)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Faruk Çelik)

14.30 Silifke Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor (Silifke Şehir)

14.30 Kırıkkale FK-Erciyes 38 Futbol (Başpınar)

26 Ekim Pazar:

14.00 Kilis 1984 A.Ş.-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (7 Aralık)

14.30 Suvermez Kapadokyaspor-Diyarbekirspor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Fatsa Belediyespor-Giresunspor (Fatsa İlçe)

14.00 Artvin Hopaspor-52 Orduspor (Arhavi İlçe)

19.00 Orduspor 1967 A.Ş.-TCH Group Zonguldakspor (Yeni Ordu)

26 Ekim Pazar:

14.00 Sebat Gençlikspor-Düzce Cam Düzcespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Çayelispor-Amasyaspor (Çayeli İlçe)

14.00 1926 Bulancakspor-Karabük İdmanyurdu (Bulancak İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Tokat Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)

4. Grup:

Yarın:

15.00 Oktaş Uşakspor-Tire 2021 FK (Uşak 1 Eylül)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970 Spor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Nazillispor-Kütahyaspor (Didim Atatürk)

19.00 Denizli İdmanyurdu Gürellerspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Denizli Atatürk)

26 Ekim Pazar:

15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Alanya 1221 Futbol (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)

19.00 Altay-Karşıyaka (Alsancak Mustafa Denizli)

Kaynak: AA