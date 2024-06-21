Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltırken, Van’ın güney ilçelerinde yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevresi ve Van ilinin güneyinde öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir” denildi.
Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 28
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 28
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 28
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 28
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 30
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 28
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 30
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 29
Özalp: Parçalı ve az bulutlu 28
Saray: Parçalı ve az bulutlu 28