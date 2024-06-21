Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltırken, Van’ın güney ilçelerinde yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevresi ve Van ilinin güneyinde öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir” denildi.

Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 28

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 28

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 28

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 28

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 30

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 28

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 30

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 29

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 28

Saray: Parçalı ve az bulutlu 28