Meteoroloji tarafından aktarılan verilerde, Van’da havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.

Bölgesel olarak görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olunması yönünde uyaran Meteoroloji, yağışların bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji’nin paylaştığı tahmini verilerde; Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Van’da bugün hava durumu şu şekilde olacak;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/13 C

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/13 C

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/13 C

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/15 C

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 2/11 C

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/11 C

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/15 C

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/12 C

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/15 C

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/15 C

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/13 C

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 1/10 C

Saray: Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 0/10 C