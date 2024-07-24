Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’ın bazı ilçelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Kent genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, bazı ilçelerde yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre bugün Van genelinde beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 30

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 30

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 30

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 34

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 36

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 29

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 32

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Saray: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu