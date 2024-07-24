Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’ın bazı ilçelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Kent genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, bazı ilçelerde yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik tahminlere göre bugün Van genelinde beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 30
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 30
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 30
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 34
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 36
Erciş: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 29
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 32
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Saray: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu