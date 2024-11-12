Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği Van’da havanın parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji’nin yayımladığı verilere göre; Yağışların 2000 metre üzeri rakımlarda akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak kar yağışı şeklinde olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görüleceği de kaydedildi.

Meteoroloji verilerine göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu