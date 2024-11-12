Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği Van’da havanın parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.
Meteoroloji’nin yayımladığı verilere göre; Yağışların 2000 metre üzeri rakımlarda akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak kar yağışı şeklinde olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görüleceği de kaydedildi.
Meteoroloji verilerine göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağmurlu