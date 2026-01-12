Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan 2025 yılı Ocak – Aralık dönemini kapsayan işe yerleştirme verilerine göre, yıl boyunca Türkiye genelinde İŞKUR aracılığıyla toplam 1 milyon 478 bin 405 kişi istihdama kazandırıldı. Açıklanan verilerde, işe yerleştirmelerin büyük bölümünün özel sektör aracılığıyla gerçekleştiği görülürken, Van’daki istihdam rakamları da raporda yer aldı.

İŞKUR tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde gerçekleştirilen işe yerleştirmelerin 1 milyon 464 bin 690’ı özel sektör üzerinden yapılırken, 13 bin 715 kişi ise kamu kurumlarında istihdam edildi.

Van’da ise aynı dönemde toplam 10 bin 391 kişi İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu. Açıklanan bu rakamların 10 bin 386’sını özel sektör istihdamını oluştururken, kamu istihdamı kapsamında işe yerleştirilen kişi sayısı 5 kişi oldu.

Van’da istihdam edilen 10 bin 391 kişinin 5 bin 76’sını kadınlar oluştururken, 15–24 yaş aralığındaki gençlerin sayısı 4 bin 339 olarak kayıtlara geçti. Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam verilerinin de yer aldığı raporda; Van’da 2025 yılı boyunca 258 engelli birey iş sahibi olurken, 2 bin 108 yükseköğrenim mezunu da istihdama katıldı.