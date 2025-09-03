Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Van Valiliği’nde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmete açıldı. Valilik Binası’nda düzenlenen açılış törenine Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı katıldı. Poliklinik, sigara bağımlılığıyla mücadelede vatandaşlara yerinde hizmet sunarak sağlıklı bir yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Açılışı yapılan poliklinikle beraber Van’da ilk kez yerinde sigara bırakma hizmeti sunulmaya başlandığını belirten Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı, sigaranın kanser, akciğer ve kalp-damar hastalıkları gibi birçok hastalığın önlenebilir başlıca nedeni olduğunu ifade etti.

BOSTANCI: VAN’DA BİR İLK

Bostancı, “Halk Sağlığı Haftası kapsamında stantlar kurarak esnaf ziyaretleri yaptık ve vatandaşlarımızı 1. basamak koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirdik. Valiliğimizde ilimizde ilk kez yerinde sigara bırakma polikliniği hizmetine başladık. Sigara; kanser, akciğer ve kalp-damar hastalıkları gibi birçok hastalığın önlenebilir başlıca nedenidir. Sigarayı bırakarak bu hastalıklarla mücadele edebilir ve korunabiliriz. Maalesef dünyada her yıl 8 milyondan fazla insan sigaradan, 1.5-2 milyon insan ise pasif içicilikten dolayı hayatını kaybetmektedir. İlimizde kapalı alanlarda sigara denetimleri yaparak ve tütün ürünlerinin kullanımını engelleyerek pasif içiciliğin zararlarını önlemeyi hedefliyoruz.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Polikliniğin, özellikle kamu kurumlarında çalışanlar ve yoğun iş temposu nedeniyle sağlık merkezlerine ulaşamayan vatandaşlar için yerinde hizmet sunarak sigaradan kurtulmalarını kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Bostancı, son olarak şunları söyledi:

“Kamu personelleri ve vatandaşlarımıza yerinde sigara bırakma hizmeti sunarak sigaradan kurtulmalarını sağlıyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Sigara bırakmak zor görünse de polikliniklerimizde bu artık kolay bir süreç. Gelen vatandaşlarımızın çoğu sigarayı bıraktı. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerimizdeki, aile sağlığı merkezlerimizdeki ve hastanelerdeki sigara bırakma polikliniklerine bekliyoruz.”

AYAYDIN: BU POLİKLİNİĞİN AÇILMASI ÇOK YERİNDE BİR KARAR

Yoğun iş temposu nedeniyle sağlık merkezlerine gidemeyen yöneticiler ve çalışanlar için bu polikliniğin yerinde bir hizmet olduğu belirten ve bu sayede sigara bırakma tedavisine başladığını belirten Derya Ayaydın, “Yoğun iş temposu nedeniyle ana sağlık merkezlerine gidemeyen yöneticiler ve personeller için bu polikliniğin açılması çok yerinde bir karar. Emeği geçen herkese, özellikle Sayın Valimize, Sağlık İl Müdürümüze ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sigara bırakmak, hayatı kökten değiştiren bir adım. Maalesef 18 yıldır sigara kullanıyorum ve birkaç kez kendi irademle bırakmayı denedim, ancak başarılı olamadım. Son 4-5 yıldır nefes almada ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Doktorlar, devam edersem KOAH ya da astıma dönüşebileceğini belirtti. Hocalarımızın desteğiyle bu poliklinikte sigarayı bırakmayı hedefliyorum ve sağlıklı bir yaşama adım atmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.