Türkiye'nin farklı şehirlerinde doktorların "masada kalırsın, sesin kısılır, felç olursun" dediği glomus tümörlü hastalar, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşuyor. Son olarak 2'si Kocaeli'nden biri de Şırnak'tan gelen 3 hasta, Prof. Dr. Halil Başel tarafından ameliyat edildi. Yapılan başarılı operasyonla herhangi bir komplikasyon gelişmeden iyileşen hastalardan biri bugün diğer 2'si ise pazartesi günü taburcu edilecek.

"İki hasta Kocaeli'nden, biri Şırnak'tan geldi"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Halil Başel, bu hafta gerçekleştirdikleri üç ameliyatın da ilginç detaylar taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Halil Başel, "Bu hafta 3 tane glomus tümörü ameliyatı yaptık. İki hastamız Kocaeli'nden geldi. İlginçtir, aynı gün, aynı anda geldiler. Her ikisinin de tümörü solda yerleşmişti ve klasik yerinden yaklaşık 3 cm yukarıdaydı. Üstelik oldukça büyük tümörlerdi. Üçüncü hastamız ise Şırnak'tan geldi. Onu 1,5 yıl önce bypass ameliyatı yapmıştık. O sırada fark etmiştik, yaralarının iyileşmesini bekledik. Onun ameliyatını da bu hafta yaptık" dedi.

Başel, üç hastada da tümörlerin sol tarafta yerleştiğini vurgulayarak bunun tıbben oldukça nadir bir durum olduğunu söyledi. Başel, "Normalde bir hekimin hayatı boyunca görebileceği glomus tümörü hasta sayısı 2-3'tür. Biz bir hafta içinde aynı tarafta üç farklı hastayı ameliyat ettik. Gerçekten ilginç bir durum" ifadelerini kullandı.

"Glomus tümörü çok ender görülür, tanı koymak zordur"

Glomus tümörlerinin hekimler için bile tanı ve tedavi açısından zorluklar barındırdığını dile getiren Prof. Dr. Başel, şöyle konuştu:

"Glomus tümörü çok ender görüldüğü için birçok doktor pratikte karşılaşmaz. Kitaplarda okudukları bir hastalık ama gerçek hayatta pek görmezler. Bu nedenle bazı doktorlar ‘bekleyelim', bazıları ‘biyopsi yapalım' ya da ‘ışın tedavisi verelim' diyebiliyor. Ancak bunların hiçbiri doğru yaklaşım değil."

"Biyopsi ve ışın tedavisi riskli, doğru adres uzman merkezlerdir"

Prof. Dr. Başel, bu tür vakalarda en doğru adımın deneyimli merkezlerde ameliyat edilmek olduğunu vurgulayarak, "Hastalara biyopsi yapılması çok yanlış. Çünkü bu tümörler çok kanar ve acil ameliyat gerekebilir. Aynı şekilde ışın tedavisi de doğru değil. Çünkü ışın tedavisi bazı hastalarda papiller kanser gelişimine neden olabiliyor. Ayrıca tedaviye rağmen büyüyen vakalar var, bu da büyük sıkıntı oluşturuyor" diye konuştu.

Glomus tümörlerinde zaman kaybının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Başel, erken müdahalenin önemine dikkat çekerek, "Beklemek hastaya hiçbir fayda sağlamıyor. Aksine tümör büyüdükçe komplikasyonlar artıyor. Bu nedenle tanı konulduğu anda en kısa sürede ameliyat edilmesi ve hastanın bu konuda deneyimli bir merkeze yönlendirilmesi en doğru yaklaşım olur" şeklinde konuştu.

"Üç hastamız da iyileşme sürecinde"

Prof. Dr. Halil Başel, ameliyatların başarıyla tamamlandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üç hastamızın da tümörleri sol tarafa yerleşmişti. Bugün birini taburcu ediyoruz, diğer iki hastamız uzaktan geldikleri için pazartesi günü taburcu olacaklar. Bu kadar nadir görülen hastalıklarda hızlı tanı ve doğru yönlendirme hayat kurtarıyor."

Şırnak'tan gelen Piruze Abi ile Kocaeli'nden gelen Nurçin Yiğit ve Firdevs Hacıismailoğlu ise hastane yönetimi ve Prof. Dr. Halil Başel'e emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.