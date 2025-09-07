Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten Musa ve Mehmet Demir, iş yerlerinin önünde park halindeki hafif ticari aracın içinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan 2 kardeş, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kardeşler, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
