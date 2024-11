İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, 47 yıl görev yaptığı okuldan 7 sene önce emekli olan Ersezer'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sürpriz etkinlikle kutlamak istedi.

Ersezer'i yıllarca öğrenci yetiştirdiği Hüsrevpaşa İlkokulu'na davet eden Aras, okuldaki meslektaşları ve öğrencilerle birlikte çiçeklerle karşıladıkları emektar öğretmen için pasta kesti.

Kendisi için hazırlanan etkinlikte hem şaşkınlık hem de büyük bir mutluluk yaşayan Ersezer, görev yaptığı sınıfta öğrencilerle buluştu, ders işledi.

"Şu an inanılmaz duygusal anlar yaşıyorum"

Ersezer, AA muhabirine, okul kapısından içeriye girdiğinde çocuk gibi heyecanlandığını ve yeniden sınıfa girmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Hayali olan öğretmenliği en iyi şekilde yaşadığını belirten Ersezer, "İlkokul yıllarından beri öğretmen olma hayalim vardı. Öğretmenlik hayatımda sayısız öğrenci yetiştirdim. Yetiştirdiğim öğrencilerin içinde öğretmen, mühendis, doktor ve nice meslekler var. Hastaneye gittiğimde doktor olan öğrencimin bana koşması, bankaya gittiğimde öğrencimin beni görmesi, bir öğretmen için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

Eşiyle okulda tanıştığını ve aynı okulda görev yaptığını anlatan Ersezer, şunları kaydetti:

"İşimizi uzun yıllar boyunca saygı çerçevesinde severek yaptık. Çocuklarım da burada okudu. Öğretmenler ve öğrenciler olarak her zaman birbirimizin yanında olduk. Böyle bir ortamda olunca başarı da kaçınılmaz oluyor. Her türlü güzellik yaşanıyor. Mesleğimi hem severek hem de emek vererek tamamladım. Çocukları çok sevdim. Zaten çocuklar sevilmeden öğretmenlik yapılmaz. Bütün öğretmenlerden de bunu isterim. Çocukları sevsinler, mesleklerini severek yapsınlar. Yıllar sonra okulun kapısından içeriye girdiğim zaman kalbim heyecanla atıyordu. Çocuklarla beraber olmak, onlara sarılmak ve konuşmak çok güzel bir duygu. Eşim vefat ettikten sonra ilk kez okula uğruyorum. Şu an inanılmaz duygusal anlar yaşıyorum. Eşimin son hallerini tekrardan yad etmiş oldum."

"Ben de çok heyecanlandım"

İl Milli Eğitim Müdürü Aras da Nazire öğretmenin okulda çok büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

Çok anlamlı ve kıymetli bir buluşma olduğunu ifade eden Aras, "Ben de çok heyecanlandım. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok güzel atmosfer yaşattılar. Merdivende yürürken Nazire öğretmenim kadar duygulandım Öğretmenlerimiz her türlü övgüyü, değeri ve saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Annemin bu şekilde karşılanması beni çok sevindirdi"

Anlamlı etkinlikten dolayı Aras ve öğretmenlere teşekkür eden Ersezer'in kızı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Özge Ersezer ise "4 kardeş ilkokulu ve ortaokulu burada okuduk. Annem ve babam uzun yıllar bu okula emek verdi. Bizim için çok duygusal bir andı. Annemin bu şekilde karşılanması beni çok sevindirdi." dedi.