11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelindi. Bu yıl ki Ramazan ayının son orucu 29 Mart günü tutulacak. 30 Mart günü ise Ramazan Bayramının 1. günü kutlanacak.

Bayrama sayılı günler kala Vanlılar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet’ten edinilen bilgilere göre Van merkez ilçelerde bayram namazı saat 06.25’te kılınacak.

Van genelinde bayram namazının en erken kılınacağı ilçe saat 06.21’le Saray, en geç kılınacağı ilçe ise saat 06.27 ile Bahçesaray olacak.

İşte Van ilçelerinde bayram namazı saatleri:

İpekyolu: 06.25

Tuşba: 06.25

Bahçesaray: 06.27

Başkale: 06.22

Çaldıran: 06.22

Çatak: 06.26

Edremit: 06.25

Erciş: 06.25

Gevaş: 06.26

Gürpınar: 06.24

Muradiye: 06.23

Özalp: 06.22

Saray: 06.21

