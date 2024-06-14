İslam dininin en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramına sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı da bayram namazı saatlerini açıkladı.

16 Haziran Pazar günü İslam alemi için başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar bayram namazı saatini merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre Van’da bayram namazı 05:16’da kılınacak.

Van’da bayram namazının en erken kılınacağı ilçeler; saat 05:12 ile Çaldıran ve Saray olurken, bayram namazının en geç kılınacağı ilçe ise; saat 05:19 ile Bahçesaray olacak.

İşte ilçe ilçe bayram namazı saatleri;

Edremit: 05:17

İpekyolu: 05:16

Tuşba: 05:16

Bahçesaray: 05:19

Başkale: 05:15

Çaldıran: 05:12

Çatak: 05:18

Erciş: 05:15

Gevaş: 05:18

Gürpınar: 05:16

Muradiye: 05:13

Özalp: 05:13

Saray: 05:12