Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Dem Parti öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Van Kent Meydanında basın açıklaması yapıldı.

UÇAR: “BUNU ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”

Basın açıklamasında konuşan Dem Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, “31 Mart’ta yapılan seçimler sonrasında Van’da, Batman’da, Bahçesaray’da ve her yerde halkımız iradesini ortaya koydu ve Belediye Eş Başkanlarını seçti. Bu irade sonrasında iktidar önce Hakkari’den başlayarak ardından birçok kente kayyum atadı. En son 2 gün önce Yargıtay’ın vermiş olduğu karar bu durumu devam ettirme nihayetinde olduklarını ortaya koyuyor. 31 Mart seçimlerinden önce Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı kabul edilen ve öncesinde memnu hakları iade edilen Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan aleyhine yeniden bir karar verdiler.” dedi.

Milletvekili Uçar, “Başkanımızın memnu hakları iade edilirken hukuka uygun bir şekilde yapılmış ve hakkı kendisine verilmiştir. Belediye Başkanlığı yapma konusunda herhangi bir engeli kalmamıştır” diyerek, “Van halkının iradesine yönelik gerçekleşecek olan hukuksuz bir duruma, kayyum atamaya ya da mazbatanın hakketmeyen 2. sıradaki kişiye verilmesi yönünde bir irade ortaya çıkarsa bunu asla kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ŞEDAL:“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, “Van halkının, Vanlı kadınların veya gençlerin teslim edeceği bir irade, bir kurum yoktur, irademizi elimizden alamazsınız…” dedi.

ZEYDAN: “YSK ADALETLİ KARAR VERDİ”

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan ise, “31 Mart yerel seçimlerinde Van halkı iradesini ortaya koydu ve 14 belediyenin tamamını partisine kazandırdı. Mazbata olayında tüm Türkiye, siyasi partiler ve 85 milyon vatandaş bu durumun karşısında Van halkının yanında durdu. Yaşanan mazbata krizinde 85 milyon vatandaş bir mesaj verdi. YSK da adaletli bir karar verdi. Biz sürecin kapandığını düşünürken, Türkiye toplumunun, toplumsal barışın sağlanması adına, halkın iradesine saygı gösterileceğini beklerken adaleti, hukuku, demokrasiyi işleteceğini beklerken tüm bu süreçlerden dersler çıkarılmadığına şahit oluyoruz. Biz buna asla rıza göstermeyeceğiz ve kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE TOPLUMUNUN İHTİYACI TOPLUMSAL BARIŞI TESİS ETMEKTİR”

Zeydan, konuşmasının devamında; “Kısıtlı imkanlara rağmen kaynakları halkın hizmetine sunduk. Yıllardır yolu yapılmayan, su verilmeyen vatandaşlara hizmet götürdük. Buradan tüm Türkiye’ye ve Türkiye halklarına sesleniyoruz. Rica ediyoruz, lütfen herkes adalete sahip çıksın. Herkes hukuka sahip çıksın. İktidarı aklıselime davet ediyoruz. Son süreçlerde verilen mesajlar, söylenen söylemler Türkiye’nin, Türkiye halklarının ihtiyacı olduğu mesajlardır. Sıkılı yumrukların diyalog ellerine dönüşmesi Türkiye toplumunun hayrınadır. Türkiye toplumunun ihtiyacı toplumsal barışı tesis etmektir. Artık ötekileştirme, kayyum dönemi değil, kucaklaşma dönemidir. Sonuna kadar halkımızın yanındayız” sözlerine yer verdi.

Basın açıklamasına Dem Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Dem Parti İl Eş Başkanları Gülşen Kurt ile Veysi Dilekçi, İlçe Belediye Başkanları, İl İlçe yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.

Basın açıklamasında geniş güvenlik önlemleri alındı.