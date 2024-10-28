Resmi kurum-kuruluşlar, okullar ve kamu alanları gibi birçok alanın resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağı bilinirken, kamu ve özel bankaların açık olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili bugün öğleden sonra başlayacak. Bankaların mesai düzenlemesine göre bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor.

Buna göre; Van’daki bankalar da 28 Ekim Pazartesi günü(bugün) öğleden sonra ve 29 Ekim Salı (yarın) kapalı olacak akabinde 30 Ekim Çarşamba günü mesai saatiyle birlikte hizmet vermeye başlayacak.