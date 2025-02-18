TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak 2025’te ülkemiz geneli ‘İşletme Belgeli’ toplam tesis sayısı 7 bin 15, oda sayısı 565 bin 919, yatak sayısı ise 1 milyon 186 bin 310 olarak kayıtlara geçti.

‘Türkiye Genelinde Yatırım Belgeli Konaklama’ verilerinde; tesis sayısı 689, oda sayısı 73 bin 406, yatak sayısı ise 164 bin 359 olarak açıklandı.

‘Basit Konaklama İşletme Belgeli’ verilerde ise ülkemiz genelinde tesis sayısı 14 bin 470, oda sayısı 318 bin 631, yatak sayısı ise 642 bin 733 oldu.

Bakanlık tarafından açıklanan ‘İşletme Belgeli’ istatistiklere göre Van’da tesis sayısı 46, yatak sayısı bin 922, oda sayısı 3 bin 920 olarak açıklandı.

Bakanlığın 2025 yılı Ocak ayı ‘Yatırım Belgeli’ verilerine göre Van’da tesis sayısı 15, oda sayısı 972, yatak sayısı ise 2 bin 24 oldu.

‘Basit Konaklama İşletme Belgeli’ istatistiklere göre Van’da tesis sayısı 38 olarak açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre ‘Basit Konaklama İşletme Belgeli’ raporuna göre Van’da oda sayısı bin 246, yatak sayısı ise 2 bin 492 olarak açıklandı.