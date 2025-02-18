Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,4 azalarak 165 bin 734'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 74 artarak 2 bin 171'den 3 bin 770'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ilk ayında 161 bin 964 adet artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 30,7 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 13,3 artarken motosiklette yüzde 70,8, traktörde yüzde 57,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 43,5, minibüste yüzde 12,7, kamyonda yüzde 5,5, otomobilde yüzde 4,1 ve otobüste yüzde 3,6 geriledi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak sonu itibarıyla 31 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 28 milyon 951 bin 792'den 31 milyon 463 bin 242'ye yükseldi.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 813 bin 93 taşıtın yüzde 67,8'i otomobil, yüzde 15,9'u kamyonet, yüzde 8'i motosiklet, yüzde 3,4'ü traktör, yüzde 2,2'si kamyon, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,4'ünün Renault, yüzde 7,8'inin Fiat, yüzde 7'sinin Volkswagen, yüzde 6,6'sının Peugeot, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 6,5'inin Toyota, yüzde 4,9'unun Skoda, yüzde 4,8'inin Citroen, yüzde 4,5'inin BYD, yüzde 4,3'ünün Ford, yüzde 3,8'inin Opel, yüzde 3,4'ünün Nissan, yüzde 2,4'ünün Audi, yüzde 2,4'ünün Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ünün Dacia, yüzde 2,2'sinin Kia, yüzde 2'sinin BMW, yüzde 1,8'inin Chery, yüzde 1,3'ünün Volvo, yüzde 1,2'sinin Honda ve yüzde 8,9'unun diğer markalar olduğu tespit edildi.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 otomobilin yüzde 51,3'ünün benzin, yüzde 25'inin hibrit, yüzde 11,9'unun elektrikli, yüzde 10,9'unun dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 336 bin 762 otomobilin ise yüzde 34'ünün dizel, yüzde 31,7'sinin LPG, yüzde 30,3'ünün benzin, yüzde 2,6'sının hibrit ve yüzde 1,2'sinin elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 35,1'i 1300 ve altı, yüzde 23,1'i 1401-1500, yüzde 11,5'i 1301-1400, yüzde 10,2'si 1501-1600, yüzde 7,7'si 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,1'i mavi, yüzde 11,5'i siyah, yüzde 4,3'ü kırmızı, yüzde 3,7'si yeşil, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi araçlardan oluştu.