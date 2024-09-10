15 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten 45 yaşındaki Faruk Çiçek isimli vatandaş, sıcak ve soğuk havaya, ayaza, yağışlara rağmen ekmek parası kazanmak için çalışıyor.

3 çocuk babası Çiçek, “Mesleğimiz yıllar geçtikçe arka planda kalıyor, zamana direniyoruz. Her şeye rağmen işimi seviyorum.” dedi.

“GÜNLÜK 25-30 ÇİFT AYAKKABI BOYUYORUM”

Fevzi Çakmak Caddesi (Maraş) Türkoğlu 1.sokakta ayakkabı boyama sandığını sabahın erken saatlerinde kurduğunu belirten Boyacı Çiçek, “Mesleğimi seviyorum, bunca yıl emek verdim, inşallah 15 yıl daha yaparım. Elbette ekonomik şartlar bizleri zorluyor. Buna rağmen az ve öz olarak ekmek paramızı kazanıyoruz. Günlük hava durumuna göre 25 – 30 çift ayakkabı boyuyorum. Bu ayakkabıları da türüne ve kumaşına göre 30 ila 50 TL arasında bir ücretle bazı ayakkabıları ise renk değiştirilmek istenildiğinde 150 TL gibi ücretle boyuyorum” ifadelerine yer verdi.

“SAĞLIK GÜVENCEMİZ OLMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Geçtiğimiz yıllara göre şu an kazançlarının bir aile için yetmediğini aktaran Çiçek, “Birkaç yıl önce kazancımız daha iyiydi, hayat da bu kadar pahalı değildi. Şu an günlük 1000 TL bile kazansak yetmiyor. Toplum olarak ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Serbest çalıştığımız için de herhangi bir sağlık güvencemiz yok, bu da bizleri bir hayli zorluyor” şeklinde konuştu.

“SAYIMIZ GİTTİKÇE AZALIYOR”

Özellikle kış aylarında ve yağışlı havalarda zor durumda kaldığını belirten Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kış aylarında çok sıkıntı yaşıyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca soğuk, ayaz ve yağışlardan dolayı sıkıntı çekiyorum. Yazın 25 çift ayakkabı boyaması yapabiliyor iken kışın 10 çift ayakkabıyı zar zor boyayabiliyorum. Bu nedenle kış aylarında daha çok sıkıntı yaşıyorum. Daha önce boya fiyatları gayet uygundu. Şimdi ise kutu boya fiyatları 90 ila 200 TL arasında değişiyor. Eskiden cadde sokaklarımızda çok daha fazla boyacı arkadaş vardı. Şimdilerde sayımız gittikçe azalıyor. Özellikle bölgemizde de iş imkânları çok kısıtlı. Daha çok insanımıza iş imkanlarının sunulmasını umuyorum.”

Daha ekonomik olmasından dolayı birçok kişinin boyasını alarak kendi ayakkabısını boyaması, kış mevsiminin uzun sürmesi ve özellikle de soğuk havalarda kayda değer bir kazancının olmaması nedeniyle Van’daki az sayıda ayakkabı boyacısının zamana direndiği belirtiliyor.