Eski Van şehrinin Ortakapı Mahallesi'nde bulunan 15. yüzyıl eserlerinden Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'nde yaklaşık 10 yıldır İl Müftülüğünün oluruyla itikâf ibadeti yapılıyor. Tarihi camide Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden biri olan itikâfa girenler, manevi bir ortamda ibadetlerini yerine getiriliyor.

İHA muhabirine konuşan Cami İmam Hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, unutulmaya yüz tutmuş bir sünnetin tarihi bir mekanda tekrar ihya edildiğini söyledi. Hüsrev Paşa Camisinin Mimar Sinan tarafından yapıldığını hatırlatan Cami İmam Hatibi Koyuncu, “Külliyenin müştemilatı içerisinde çifte hamam, misafirhane, imaret ve medrese odaları yer alır. Medrese bölümünde Sıbyan mektebi ve üniversite öğrencilerine ders verildiği bir yerdi. Bu odalar aynı zamanda Ramazan ayında itikâfa girilen odalar olarak kullanılıyordu. Diğer taraftan caminin pencereleri de itikâfa girilecek şekilde düşünülmüştür” dedi.

“Camimizde itikâf sünneti yerine getiriliyor”

Ramazan aylarında itikâfa girmenin Peygamber Efendimizin unutulmuş bir sünneti olduğunu dile getiren Koyuncu, “2011 yılında meydana gelen depremde camimiz zarar gördü ve ardından restore edildi. Restore edildikten bu yana camimizde itikaf giriliyor ve hatimle teravih namazları kılınıyor” diye konuştu.

“Bu amel bütün Müslümanlar için bir nimettir”

Camide itikâf ibadetini yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Diş Hekimi Salih Merdivan ise “Vakit bulduğumuz müddetçe itikaf ibadetini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazan ayının son 10 gününde Peygamber Efendimizin hiç ara vermeden yerine getirdiği bu sünnetle hemhal oluyoruz. Aynı zamanda Kadir Gecesini daha iyi geçirmek için bu ibadeti yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.