Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Noterler Birliği tarafından derlenen motorlu kara taşıtı verilerini açıkladı. Açıklanan istatistiklerde Van’a ait motorlu taşıt verileri de belli oldu.

2025 yılı Kasım ayında 94 bin 691 motorlu kara taşıt bulunan Van’da bu rakam 2025 yılı Aralık ayında 95 bin 456’ya yükseldi.

Türkiye'de 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.

Van’da 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 bin 473 adet artarak 95 bin 456’ya yükseldi. Açıklanan bu tabloya göre Van’da taşıt sayısı bir önceki yıla göre artış göstermiş oldu.

Van’da 2024 yılı sonu verilerine göre 88 bin 983 motorlu taşıt bulunuyordu.

2025 yılı Aralık ayı verilerine göre Van’da bulunan toplam kayıtlı motorlu taşıt sayısı ise şu şekilde;

37 bin 570 otomobil, 6 bin 141 minibüs, 876 otobüs, 54 bin 337 kamyonet, 5 bin 938 kamyon, 9 bin 976 motosiklet, 833 özel amaçlı araç, 9 bin 785 traktör.