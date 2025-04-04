Van Gölü Aktivistleri Derneği, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Van’da artan anız yakma olaylarına dikkat çekti. Dernek, Engil Dilkaya Deltası’ndan sonra şimdi de Göründü Köyü’ndeki sazlıkların yakıldığını belirterek, bu durumun bölgedeki binlerce kuş ve canlı türünün yok olmasına yol açtığını vurguladı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği, son olarak Göründü Köyü’nde sazlıkların yakıldığını, bunun binlerce kuş ve canlı türünü tehdit ettiğini açıkladı. Engil Dilkaya Deltası’nda yaşanan tahribatın ardından bu yeni olayla birlikte ekosistemin büyük zarar gördüğünü ifade eden aktivistler, anız yakmanın toprağı verimsizleştirdiğini ve iklim değişikliğini hızlandırdığına dikkat çekti.

Yetkililere ve halka duyarlılık çağrısı yapan dernek, bu tür uygulamalara son verilmesi gerektiğini belirterek acil önlem alınmasını talep ediyor.

Göçmen kuşların uğrak yeri olan bu alanların korunmasına yönelik öneriler sunan aktivistler, şunları belirtti:

“İvedi kamulaştırma kararları alınmalı, alanlar projelendirilerek kuş gözlem noktalarına çevrilmeli, sivil toplum kuruluşlarıyla protokol kapsamında yönetilmeli.”