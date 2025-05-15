Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Van Mall AVM önünden başlayarak Van Valiliği önüne kadar devam etti. Katılımcılar "En Büyük Ailemiz Türkiye’mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıyarak aile kurumunun önemine dikkat çekti.

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan uygulama çerçevesinde yıl boyunca paneller, eğitimler ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini ifade eden İl Müdürü Altun, "1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 15 Mayıs, Aile Günü olarak kararlaştırıldı. 1994 yılından bu yana her yıl 15 Mayıs, Aile Günü olarak kutlanmaktadır. Şu anda Aile Haftası içerisindeyiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edildi" dedi.

"Aile, toplumun en kıymetli kurumudur"

Aile kurumunun önemini vurgulayan çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Altun, "Bugün de burada, ailenin önemini anlatan bir etkinlik gerçekleştirdik. Vanlı hemşehrilerimizle, ailelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bir yürüyüş düzenledik. Bildiğiniz gibi aile, toplumun temeli en önemli ve en kıymetli kurumudur. Toplum gücünü aileden alır. Toplumun güçlü olması, devletin de güçlü olması demektir. Bu anlayışla, yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İsmetullah Altun, Van Gaziler Derneği Başkanı Cafer Oğur, polis ekipleri, kamu personeli ve vatandaşlar katıldı.