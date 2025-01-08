Van Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Atsushi Miyazaki Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) hayata geçiriyor. 10 Ocak 2025 tarihinde açılışı yapılacak olan merkez, 2011 Van Depremi’nden çıkarılan dersler doğrultusunda tasarlandı.

Afetlere Karşı Dayanıklılık Artıyor

Van, Türkiye’nin 1. derece deprem bölgesinde yer alması ve kış aylarında çığ, yoğun kar yağışı ile bahar aylarında sel ve taşkın riski taşıması nedeniyle afetlere karşı yüksek bir risk barındırıyor. Bu riskler göz önünde bulundurularak inşa edilen AKOM, afet yönetiminde hızlı, etkili ve koordineli çözümler sunmayı hedefliyor.

Merkez, deprem, sel ve çığ gibi doğal afetlere karşı erken uyarı sistemleri, koordinasyon ekipleri ve teknolojik donanımları ile Van’ın afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesinde kritik bir rol oynayacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yeni merkez ile afetlere karşı güvenli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor.

Bir Dayanışma Sembolü: Atsushi Miyazaki’nin Adı Yaşatılıyor

Merkeze, 2011 Van Depremi sırasında yardım çalışmaları yürütürken hayatını kaybeden Japon gönüllü Atsushi Miyazaki’nin adı verildi. Miyazaki’nin fedakarlığı, bu projede dayanışma ruhunun bir simgesi olarak ölümsüzleştiriliyor.

AKOM’un Görevleri ve Kapasitesi

AKOM, afet öncesi, sırası ve sonrasında birçok kritik görevi üstlenecek:

• Afet Öncesi Hazırlık: Risk analizi, erken uyarı sistemleri ve toplum bilincini artırma çalışmaları.

• Afet Anı Müdahalesi: Kesintisiz iletişim ve hızlı lojistik desteği sağlama.

• Afet Sonrası İyileştirme: Hasar tespiti, afetzedelere destek ve uzun vadeli yeniden yapılandırma projeleri.

Merkez, deprem ve sel gibi durumlara karşı izleme cihazları, uydu iletişim sistemleri, arama-kurtarma robotları ve mobil müdahale birimleri ile donatıldı. Ayrıca toplumun afet bilincini artırmak amacıyla düzenli eğitim ve tatbikat programları uygulanacak.

Toplumsal Dayanışma ve İşbirliği

AKOM, AFAD, yerel belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları ile iş birliği içinde çalışacak. Psikososyal destek ekipleri, afet mağdurlarının yaralarını sarmak için hazır bulunacak.

Açılışa Davet

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek açılış töreni, afet bilincini artırmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla geniş bir katılımla gerçekleşecek.

• Tarih: 10 Ocak 2025

• Yer: Van Büyükşehir Belediyesi Atsushi Miyazaki Afet Koordinasyon Merkezi

• Adres: Eminpaşa Mahallesi, Edremit, Van

Bu anlamlı projeye destek vermek ve dayanışma ruhunu paylaşmak isteyen tüm vatandaşlar açılışa davetlidir.