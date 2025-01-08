Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 460 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 51 kişinin yaşamını yitirdiği, 78 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının da 109 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Gizan Raşvan bölgesine havadan saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneyinde yer alan Gizan Raşvan bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekipleri de Han Yunus'un Manara Mahallesi'nde bir aracın hedef alındığı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun bölgesindeki saldırılarda ölen 5 kişinin cansız bedenlerinin enkazdan çıkartıldığını, enkaz altındaki 4 kişiye ise ulaşılmaya çalışıldığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre ise kentin batısındaki Bassa bölgesindeki hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Bergut ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında beş kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık yetkilileri, İsrail'in Deyr el-Belah kentinde bir apartman dairesini hedef alması sonucu da bir kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Vişah ailesinin evine düzenlediği saldırıda ise 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da çocuk ve kadınların bulunduğu 45 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Tubas ve Ramallah şehirlerinin yanı sıra Kudüs'te baskınlar düzenlediği belirtildi.

Aralarında bir çocuk, iki kadın ve eski mahkumların bulunduğu 45 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlileri gözaltına almasının, "toplu cezalandırma ve her türlü direnişi baltalamak" amacıyla yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımın yanı sıra bu dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 14 bin 300'e çıktığı, Gazze'de de binlerce Filistinlinin alıkonulduğunun tahmin edildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.