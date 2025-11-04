Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında Van’dan 5 muhtelif arsanın da olduğu 51 ilde 512 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracak.

Van’da satışa çıkarılacak arsalar İpekyolu ve Edremit ilçesinde bulunuyor.

Müzayede Van, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Uşak, Yalova, Yozgat, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak illerindeki arsalar için yapılacak.

Açık arttırma ile satılacak olan muhtelif arsalara yüzde 25 peşinat 24 ay vade veya peşin ödeme ile sahip olunabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR

Kentsel Dönüşüm Başbakanlığı tarafından, Van’ın İpekyolu ve Edremit ilçelerinde satışa çıkarılacak olan muhtelif arsalar Edremit ilçesi Süphan ve Şabaniye mahallelerinde, İpekyolu İlçesinde ise Şafak Mahallesinde bulunuyor.

MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar, 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde saat 10.30'da İstanbul Küçükçekmece TOKİ Hizmet Binası konferans salonu ve Ankara İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle’sinde gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten üzerinden de www.emlakmuzayede.com teklif verilebilecek.