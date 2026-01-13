Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 405 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmış, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu bu sayı 63’e kadar düşürülmüştü.

Ancak dün gece yeniden etkisini artıran kar yağışı ve tipi, kapalı yol sayısının tekrar artmasına yol açtı. Özellikle güney ilçeleri olan Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray’da etkili olan yağış nedeniyle kapalı yol sayısı 90’a yükseldi.

Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinde kar yağışının daha yoğun olduğu ve bu nedenle çok sayıda yolun kapandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre;

Bahçesaray: 5 mezra yolu

Başkale: 2 mezra yolu

Çatak: 8 mahalle, 6 mezra yolu

Erciş: 1 mahalle, 3 mezra yolu

Gevaş: 3 mahalle, 10 mezra yolu

Gürpınar: 15 mahalle, 33 mezra yolu

İpekyolu: 1 mezra yolu

Özalp: 2 mahalle yolu

Saray: 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.