Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 7 adet tabanca, 3 adet tüfek, 5 adet kurusıkı, 128 adet fişek ve muhtelif delici/kesici malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarında 1 adet otomobil, 1 adet bisiklet, 1 adet kamera, 20.600 TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 543 şahıs yakalanmış, 173 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.