Van Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik timleri tarafından 01-07 Mayıs 2024 tarihlerinde Trafik Haftası etkinliği kapsamında çeşitli faaliyetler yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Öğrencilere ve aynı zamanda yol kullanıcılarına yönelik emniyet kemeri ve kask kullanımının öneminin yanı sıra öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak için temel trafik kurallarını anlatarak, karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme, inme kuralları bisiklet kullanma ve trafik güvenliği hakkında detaylı bilgi verildi.

Bu kapsamda 9 bin 815 yol kullanıcısı ve öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verilerek, 2 bin 105 yol kullanıcısı ve öğrenciye materyal dağıtılmıştır” denildi.