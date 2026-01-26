Van’da kar yağışı etkisini yitirirken, kapanan yerleşim yeri yolları da yeniden ulaşıma açılıyor. Van’da dün itibari ile yolu ulaşıma kapalı olan 96 yerleşim yeri yolundan 78’i daha ulaşıma açıldı. Van’da bugün itibari ile yolu ulaşıma kapalı olan yerleşim yeri sayısı 18 olarak açıklandı.

Buna göre Bahçesaray ilçesinde 6, Başkale ilçesinde 5, Çatak ilçesinde 1, Erciş ilçesinde 3, Gevaş ilçesinde 1 ve Muradiye ilçesinde 2 olmak üzere 18 yerleşim yeri yolu kapalı durumda. Ekipler, kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.