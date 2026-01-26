Ons altın, 5 bin 93 dolara kadar yükselerek rekor kırdıktan sonra şu anda 5 bin 65 dolardan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı, 2025 yılında yüzde 60'tan fazla artış gösterdiği tarihi yükselişini sürdürerek böylece ilk kez 5 bin dolar seviyesini aştı.
Yurt içindeki altın fiyatları da buna göre şekilleniyor.
Gram altın 7 bin 104 liraya kadar çıkarak rekor tazelerken, şu anda 7 bin 67 liradan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 67 lira
Çeyrek altın: 11 bin 985 lira
Cumhuriyet altını: 48 bin 806 lira
Tam altın: 47 bin 901 lira
Yarım altın: 23 bin 950 lira
GÜMÜŞ
Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın gibi gümüş fiyatlarını da tarihi zirvelere taşıdı.
Gümüş, geçtiğimiz yılki yaklaşık yüzde 150'lik artışının üzerine koyarak, geçtiğimiz hafta 100 dolar eşiğini aştı.
Ons gümüş, yeni haftada yüzde 5’in üzerinde primle 109,50 doları test etti.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,4029 lira
Euro: 51,5347 lira
Sterlin: 59,3869 lira
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
-ABD ve NATO arasında Grönland üzerine yaşanan gerilimlerin yanı sıra finansal ve jeopolitik belirsizliklere dair artan endişeler
-ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları
-Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda Kanada'ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.
-Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi
-ABD’de “hükümetin kapanması” riski
-ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi
-ABD'de normalden yüksek seyreden enflasyon
-Zayıf ABD doları
-Dünya genelindeki merkez bankalarının alımları
-Gazze'deki savaşlar
-Washington'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyması