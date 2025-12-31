Van’da kar yağışı etkisini gösterdi. Hafta sonu başlayan kar yağışı nedeniyle Van genelinde 3 gündür okullar tatil edilirken, birçok yerleşim yeri de ulaşıma kapandı.

2025 yılının son günlerinde sis, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan yerleşim yerlerinden birçoğu yeniden ulaşıma açılırken, an itibariyle Van’ın 8 ilçesinde toplam 77 mahalle yolu ise henüz ulaşıma kapalı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar ve İpekyolu ilçelerinde kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelere göre ulaşıma kapalı mahalle ve mezra yolları şöyle:

Bahçesaray: 12 mezra yolu

Başkale: 3 mahalle, 8 mezra yolu

Çaldıran: 2 mahalle, 6 mezra yolu

Çatak: 4 mahalle, 12 mezra yolu

Erciş: 4 mahalle, 4 mezra yolu

Gevaş: 3 mahalle, 10 mezra yolu

Gürpınar (Kırkgeçit): 4 mahalle, 4 mezra yolu

İpekyolu: 1 mezra yolu

Toplamda 20 mahalle ve 57 mezra yolu ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.