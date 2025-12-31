Yaklaşık 27 yıl önce inşa edilen ve 207 bağımsız birimden oluşan çarşıda dönüşüm süreci başladı. Kent merkezinde yer almasına rağmen yıllardır atıl bir durumda olan Mısır Çarşısı, bakımsızlık ve kapanan iş yerleri nedeniyle zamanla harabe görüntüsüne bürünmüştü. Özellikle geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen ve yaklaşık 60 iş yerinin büyük zarar gördüğü yangının ardından çarşı, yeniden gündeme gelmişti.

Yıkım çalışmalarının devam ettiği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından iki katlı modern bir arasta olarak yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

İHA muhabirine konuşan Mısır Çarşısı Başkanı Nimetullah Süsan, çarşının 1999 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirtti. Çarşının 207 hisseden oluştuğunu ancak bu hisselerin 128 kişiye ait olduğunu ifade eden Süsan, "Yani bazı mülk sahiplerinin birden fazla dükkânı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında talihsiz bir yangın meydana geldi. Yangının kiracılardan kaynaklı olduğu tespit edildi. Elektrik açık haldeyken dükkânların terk edilmesi sonucu çıkan yangında ciddi zarar gördük. En çok zarar görenlerden biri de benim. Yaklaşık 10 dükkânıma yakın iş yeri yandı ve içleri dolu kitaplardı. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

"Van'a canlılık kazandıracak ve turist çekecek"

Yangın sonrası sürecin Van Valiliği'nin desteğiyle yürütüldüğünü ifade eden Süsan, "Vali Ozan Balcı'nın duyarlılığıyla bu zor süreç atlatıldı. Kiracılara verilen kira yardımı desteğinin ardından çarşı tamamen boşaltıldı. Boşaltmanın ardından yıkım çalışmaları kısa sürede başladı. Ocak ve şubat aylarında proje hazırlanacak ve sözleşme yapılacak. Herhangi bir aksilik olmazsa mart ayında inşa süreci başlayacak. Yaklaşık 6 ay sonra ise mülk sahiplerine dükkânlar büyütülmüş şekilde teslim edilecek. İki katlı modern bir arasta olarak planlanan yeni çarşı, Van'a canlılık kazandıracak ve turist çekecek" ifadelerini kullandı.

Mısır Çarşısı'nın son yıllarda bakımsız ve atıl durumda olduğunu dile getiren Cemil Yıldız isimli esnaf ise çıkan yangından sonra durumun daha da kötüye gittiğini söyledi. Yıldız, yıkılan çarşının yerine daha modern bir çarşı yapılacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.